La Cour Pénale Internationale s’apprêterait à inculper Benjamin Netanyahou

Selon plusieurs médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou effectuerait de vives pressions sur son allié américain pour que les États-Unis pèsent de tout leur poids pour empêcher la Cour pénale internationale (CPI) d’émettre des mandats d’arrêt contre lui-même et d’autres responsables israéliens.

Compte tenu des informations faisant état de cette éventualité, le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a demandé aujourd’hui à toutes les ambassades d’Israël dans le monde de se préparer à une « grave vague antisémite antijuive et anti-israélienne » et de renforcer leur sécurité en conséquence.

Il s’est également déclaré qu' »il n’y a rien de plus étrange que d’essayer d’empêcher Israël de se défendre contre un ennemi meurtrier qui appelle ouvertement à la destruction de l’État d’Israël. Si les ordres sont émis, ils nuiront aux commandants et aux soldats de Tsahal et donneront un coup de pouce à l’organisation terroriste Hamas et à l’axe islamique radical dirigé par l’Iran contre lesquels nous nous battons« .