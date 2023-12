La Commission de l’océan Indien adresse ses condoléances aux Seychelles

Suite aux fortes pluies ayant causé trois morts et l'explosion d'un dépôt d'explosifs dans la nuit de mercredi à jeudi, la COI livre un message de solidarité à l'archipel des Seychelles.

Communiqué :

La Commission de l’océan Indien (COI) exprime sa vive émotion et transmet ses pensées fraternelles au peuple et au gouvernement de la République des Seychelles gravement touchés par l’explosion à Providence et les fortes pluies ayant entraîné des dégâts

humains et matériels. Nous sommes affligés par la perte de vies humaines et le nombre de blessés.

En tant que Président en exercice de la COI, je réitère ma profonde sympathie et mes sincères condoléances au gouvernement et peuple seychellois.

Nous prions pour le prompt rétablissement des blessés. La COI se tient à la disposition des autorités seychelloises pour mobiliser, selon ses possibilités, les ressources et partenaires en appui aux opérations entreprises par les services nationaux. Je suis convaincu que le peuple seychellois surmontera ces épreuves.

Ces tragiques évènements rappellent combien nos îles sont vulnérables face au dérèglement climatique et l’importance que nous devons collectivement accorder à la réduction et à la gestion des risques de catastrophes.

La communauté de la Commission de l’océan Indien se joint à moi pour exprimer notre solidarité au peuple seychellois dans cette situation d’urgence.

Hon. Maneesh GOBIN

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice, Président en exercice de la Commission de l’océan Indien