Karine Lebon interpelle le gouvernement sur le logement insalubre

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, alerte le gouvernement sur le désengagement de l'État dans les programmes de résorption de l'habitat insalubre, soulignant l'urgence de la situation face à la détérioration continue de l'accès au logement et à l'accumulation de plus de 40.000 demandes en attente, alors que la Fondation Abbé Pierre estime à plus de 100.000 le nombre de personnes mal-logées sur l'île.

Le communiqué :

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, a interpellé le gouvernement concernant le désengagement de l’État dans les programmes de résorption de l’habitat insalubre sur notre île, notamment le non-respect de ses engagements dans le projet de RHI de Sans Souci à Saint-Paul.

Tout comme la vie chère, la problématique de l’accès au logement est structurelle sur le territoire réunionnais et la situation se détériore d’année en année. En raison d’un niveau de pauvreté bien supérieur à celui de l’Hexagone, 80% de la population réunionnaise est éligible au logement social, dont 70% éligible au logement très social. Or, les retards de livraison et la diminution drastique du nombre de projets ont entraîné une accumulation de plus de 40 000 demandes de logements en attente sur l’ensemble du territoire.

À ce manque criant de logements sociaux s’ajoutent tous les problèmes d’insalubrité et de manque d’entretien des logements existants de la part des bailleurs. La Fondation Abbé Pierre, qui réalise un travail remarquable sur notre île et qui vient de présenter son 29e rapport sur le mal-logement en France, estime à plus de 100 000 le nombre de personnes mal-logées à La Réunion, soit 12% de la population. Beaucoup de personnes se voient contraintes de vivre dans des conditions particulièrement dégradantes et souffrent de pathologies spécifiquement liées à cette insalubrité.

Le vieillissement rapide des matériaux lié au climat réunionnais explique en partie l’insalubrité précoce des bâtiments. L’essentiel de l’habitat étant construit sur la bande côtière, l’agressivité du climat et la corrosion entraînent une dégradation bien plus rapide des logements.

La lutte contre le mal-logement doit être une priorité et nous ne pouvons pas nous contenter de quelques effets d’annonce qui ne sont jamais suivis d’actes concrets.