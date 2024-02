Jérôme Filippini souligne la coopération renforcée entre Maurice et La Réunion lors de la 7e rencontre du groupe de contact

Lors de la septième rencontre du groupe de contact Maurice-Réunion, le préfet Jérôme Filippini a mis en avant les relations fructueuses entre les deux îles, marquées par la signature de conventions clés pour la sécurité maritime et la lutte contre les stupéfiants, affirmant ainsi leur engagement commun à surmonter les défis sécuritaires et sociétaux.

Le préfet Jérôme Filippini a souligné l’excellente relation entre Maurice et La Réunion lors de la 7e rencontre du groupe de contact Maurice-Réunion. La réunion, co-présidée par Filippini et Ravi Meettook du bureau du Premier ministre mauricien, a eu lieu à l’Assemblée nationale. Elle a favorisé les discussions sur la sécurité intérieure et maritime, aboutissant à la signature de deux conventions pour combattre les stupéfiants et améliorer la surveillance maritime.

La délégation française, menée par le préfet de la Réunion, et la délégation mauricienne, dirigée par Meettook, ont fait le point sur les progrès réalisés depuis leur dernière réunion, incluant l’Arrangement technique sur la coopération douanière et d’autres initiatives de sécurité. Ils ont également établi des priorités futures telles que la lutte contre le terrorisme, la fraude documentaire, et d’autres enjeux sociétaux comme la prostitution, les violences familiales, et l’insécurité routière. Les deux îles ont réitéré leur engagement à renforcer leur coopération face aux défis communs.