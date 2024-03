Ivre, il jette une poêle avec de l’huile brulante sur des policiers

Les forces de l’ordre sont appelées à 7 h 50 le 16 mars dernier au Port pour des violences intra-familiales. À leur arrivée, ils entendent des cris de dispute venant de l’immeuble et s’empressent de monter. Ils aperçoivent un homme torse-nu, debout dans la chambre de sa fille qui est en pleurs. La vue des policiers a l’effet inverse que celui escompté : il s’énerve encore plus. Ils tentent de le calmer et de l’interpeller, en vain. Il parvient en les bousculant à aller dans la cuisine où il saisit une poêle pleine d’huile bouillante et la jette en direction des agents. Pas satisfait du résultat, il se munit de deux couteaux et menace les agents en avançant vers eux. L’un d’eux tire une première fois au flash-ball, mais le rate. Toujours plus menaçant, l’homme continue d’avancer. Un deuxième agent sort son arme de service et ouvre le feu sans toucher l’agresseur.

Les policiers finissent par maitriser le quadragénaire qui continue de les menacer jusqu’au commissariat. Alors qu’il se tape la tête contre les murs, ils lui mettent un casque sur la tête afin qu’il ne se blesse pas. Placé en garde à vue, il est contrôlé à 2,14 g d’alcool par litre de sang à midi. Les analyses mettent en outre en lumière la présence de cocaïne dans son organisme. L’enquête explique qu’il est rentré de boite de nuit et a voulu se faire à manger. Sa fille de 18 ans lui a fait remarquer que tout le monde dormait et il s’est mis à lui mettre des gifles. Alors qu’elle a voulu appeler la police, il a redoublé de violence en lui mettant des coups de poing. Elle a fini par joindre les forces de l’ordre en s’enfermant dans la salle de bain. Pour sa part, il ne se souvient de rien, même s’il ne conteste pas les faits au vu des témoignages de ses proches et des policiers.

« Un drame a été évité de peu, pour les policiers comme pour lui«

À la barre du tribunal ce lundi, il confirme ses dires : « Je ne peux pas m’expliquer, ce n’est pas mon état normal. Je ne me souviens pas de grand-chose, de rien du tout même« , indique-t-il, penaud, au tribunal en s’excusant. Les excuses sont de bon augure au regard des 14 mentions de son casier judiciaire. « L’amnésie a bon dos« , souligne la partie civile. « Un drame a été évité de peu, pour les policiers comme pour lui« , conclut la robe noire qui demande réparation des préjudices subis.

« Cinq infractions pour lui aujourd’hui« , poursuit le parquet. « Il s’en prend violemment à sa fille et aux policiers. Ce sont des faits d’une particulière gravité. Il est dans un état extrême de fureur. Il bouscule les agents puis leur lance une poêle avec de l’huile chaude sur eux. Les policiers ont fait preuve d’un grand sang-froid. Ces actes sont d’une gravité peu banale« , fustige la procureure qui requiert une peine de 3 ans de prison dont un an de sursis avec maintien en détention.

« Il reconnait les faits et ne remet pas en cause la parole des victimes« , répond la défense. « Il est extrêmement choqué par ce qu’il a fait ce weekend, même s’il ne s’en souvient pas. Avec un tel taux d’alcool dans le sang, ce n’est pas étonnant qu’il n’ait pas conscience de ce qu’il a fait. Les violences ne sont pas habituelles chez lui, même sa famille le dit. Je vous demande une peine adaptée, il est inséré« , plaide la robe noire.

Le tribunal tiendra finalement compte des plaidoiries de la défense puisqu’il condamne le prévenu à la peine de 3 ans de prison dont 18 mois de sursis. Il lui est fait obligation d’indemniser les parties civiles, de travailler et de soigner ses addictions. Le tribunal prononce un maintien en détention pour la partie ferme.