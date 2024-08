Israël en état d’urgence après une attaque majeure du Hezbollah

Ce dimanche, le Hezbollah a revendiqué le lancement de plus de 320 roquettes ciblant 11 bases militaires israéliennes. Cette escalade de violence a conduit le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, à prendre des mesures d’urgence. Dirigeant les opérations depuis le centre de commandement de la Kirya à Tel Aviv, Yoav Gallant a déclaré un « état spécial » sur le front intérieur pour les prochaines 48 heures.

En réponse à cette attaque, le cabinet de sécurité israélien s’était réuni d’urgence et avait déployé des avions de chasse dans le sud du Liban pour cibler des positions du Hezbollah.

Plus tard dans la matinée, le Hezbollah a annoncé la fin de son offensive. « Notre opération militaire d’aujourd’hui est terminée et accomplie », a déclaré le groupe soutenu par l’Iran dans un communiqué. Cette annonce suggère que le Hezbollah a atteint ses objectifs militaires pour cette journée.

Israël riposte et conclut ses opérations

Les forces de sécurité israéliennes ont également annoncé la fin de leur opération au Liban, indiquant qu’aucune extension de l’intervention militaire n’était prévue pour le moment. L’armée israélienne, Tsahal, estime que ses centaines de frappes ont réussi à empêcher le lancement d’environ 6.000 roquettes et drones du Hezbollah contre le territoire israélien.

Depuis le début des hostilités en octobre, les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont fait plus de 600 morts au Liban, principalement des combattants du Hezbollah. En Israël et sur le plateau du Golan occupé, 23 militaires et 26 civils ont perdu la vie, selon les autorités israéliennes.