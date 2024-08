Haro sur le déploiement des bornes de recharge électrique : La réponse du Sidélec à la Région

Lundi, la Région indiquait avoir rendu un avis défavorable sur le plan de déploiement des bornes de recharge électrique élaboré par le Sidelec (autorité organisatrice de la distribution d’électricité à La Réunion pour les 24 communes, NDLR) dans le cadre du SDIRVE, une obligation pour le territoire définie par la loi d’orientation des mobilités (LOM). Plusieurs griefs avaient été soulevés par la collectivité.

Jusque-là silencieux, le Sidélec et son président, Maurice Gironcel, ont décidé d’envoyer un communiqué de presse pour répondre à la position de la collectivité régionale, découverte dans la presse. « Nous prenons acte de la position exprimée par la Région Réunion, qui appelle à engager une discussion avec l’État et EDF. Comme toujours, le Sidelec Réunion reste entièrement disponible pour échanger, autant que de besoin, sur l’ensemble des sujets majeurs qui impactent le territoire. »

L’avis défavorable de la Région laisse toutefois le Sidélec perplexe, d’autant que de nombreux échanges et réunions ont eu lieu ces derniers mois au sujet de ce schéma. « [Le SDIRVE] a fait l’objet d’une co-construction à travers des consultations, des rencontres sur le terrain, des comités techniques et des comités de pilotage qui ont réuni l’ensemble des acteurs publics et privés de la mobilité. Le dialogue a été fructueux et le partenariat constant. Ainsi, c’est dans cet état d’esprit que le SDIRVE a été élaboré pour viser trois objectifs. »

Une situation jugée « regrettable »

Maurice Gironcel rappelle ces objectifs : assurer un maillage territorial homogène, disposer d’un réseau de bornes adapté aux contraintes en Zone Non Interconnectée au réseau électrique continental, et enfin, atteindre le scénario fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). « Pour rappel, il s’agit de 1.700 bornes pour 3.400 points de charge sur les 24 communes de l’île à l’horizon 2028. Cela signifie une réponse adaptée pour tous, sans aucune zone blanche. Il a également été convenu que cette orientation prenne en compte le réseau de bornes des acteurs privés et privilégie, sur les espaces publics, la recharge lente et accélérée, couplée, si possible, avec une production solaire pour veiller au nécessaire équilibre entre l’offre et la demande électrique. »

L’étonnement du président du Sidélec se manifeste par le rappel de plusieurs points. Certaines observations formulées par la Région avaient reçu des réponses par courrier avant la commission permanente. « Il semblerait qu’elles n’ont pas été prises en considération dans le débat. » Une situation jugée « regrettable », car le rapport final, transmis au préfet de La Réunion le 12 août dernier, prend en compte les observations formulées par la Région Réunion par l’intermédiaire du bureau d’études Systra, mandaté sur le SDIRVE.

« Le Sidélec transmettra de nouveau ses réponses au service de la Région et reste disponible pour un échange avec les parties prenantes, y compris l’AFD et les cinq Établissements Publics de Coopération Intercommunale. Les enjeux sont considérables, compte tenu que le déploiement des véhicules électriques est un puissant levier de décarbonation pour diminuer l’impact environnemental des véhicules et lutter ainsi contre les effets du réchauffement climatique. Nous devons tous être au rendez-vous ! », conclut Maurice Gironcel.