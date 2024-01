Futur Belal : Dégradation de la météo dès ce week-end

Météo France a publié ce jeudi après-midi sa première prévision de trajectoire et d'intensité du futur cyclone Belal. Il devrait passer au plus près de La Réunion à partir de ce week-end.

Voici les prévisions de Météo France

→ Ce système, une fois formé, va se trouver dans des conditions favorables à son intensification. C’est donc vraisemblablement un système mature (probablement au stade de cyclone tropical) qui va transiter à proximité des 2 îles soeurs.

→ Une dégradation progressive du temps sensible est ainsi prévue au cours du week-end prochain, en termes de vent et de houle et de précipitation.

Prévisions pour le samedi 13 janvier

Sous un ciel voilé à l’approche du futur système dépressionnaire tropical, le temps est bien maussade dans l’Est avec des pluies régulières affectant les pentes du volcan essentiellement. Ce temps bien humide perdure toute la journée dans l’Est du département. Ailleurs, le temps est sec en début de journée puis quelques averses se déclenchent sous le vent l’après-midi mais les cumuls de précipitations y restent faibles.

Le vent d’Est-Sud-Est est modéré à assez fort sur les côtes exposées du Sud et du Nord de l’île. Des rafales de l’ordre de 70 à 80 km/h sont attendues, y compris sur les plus hauts sommets et continuent de se renforcer la nuit suivante.

La mer est agitée et devient forte par le Nord et l’Est en fin de journée. La houle de secteur Sud-Est prend un peu d’ampleur, 1.5 à 2 mètres. Une petite houle de Nord-Est affecte la côte Nord en soirée.

Prévisions pour le dimanche 14 janvier

Le temps maussade se maintient sur le département avec donc des précipitations plus marquées toujours présentes sur une moitié Est de l’île et notamment au voisinage du volcan. Ailleurs, le temps est nuageux, mais le ciel est plus lumineux en direction des côtes Sud et Ouest.

Le vent continue de se renforcer par rapport à la veille. De secteur Est-Sud-Est, il souffle de manière assez forte, à forte sur les côtes exposées, avec des rafales possibles autours de 90 à 100 km/h, voire 100 à 120 km/h sur les hauts.

La mer est agitée dans le Sud-Ouest, mais devient forte à très forte ailleurs avec une houle de Nord-Est dépassant les 2 mètres en journée sur les côtes Nord et Est de l’île.