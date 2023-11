Football : L’excelsior remporte le championnat 2023

C'est l'heure de la délivrance au stade Raphaël Babet et la fête pour les Saint-Josephois. Leur équipe de football ramène le trophée de champion de R1 à la maison.

Les Tangos champions de La Réunion ! L’AS Excelsior a battu ce dimanche après-midi, à domicile, l’équipe de Trois Bassins au cours de l’ultime journée de championnat de Régional 1.

Les joueurs d’Eric Assati ont dominé le club de l’ouest par 3 buts à zéro par l’intermédiaire de ses attaquants Fabrini à la 10ème minute et à l’entame de la 2ème mi-temps grâce à la transformation d’un pénalty par Angelo (50′) puis à la 80ème minute.

A l’issue des 26 journées programmées au cours de cet exercice 2023, le club saint-joséphois présente un bilan remarquable de 19 victoires. Assez donc pour devancer la JS Saint-Pierroise et La Tamponnaise et succéder au Saint-Denis FC.

L’AS Excelsior remporte son troisième championnat de La Réunion après le titre très lointain de 1974 et celui plus récent mais tronqué de 2020. Cette année-là, souvenez-vous, la compétition avait été réaménagée en raison de l’épidémie de covid. Le vainqueur avait été désigné à l’issue des seuls matches aller, ce qui a rendu le titre de Saint-Joseph forcément moins savoureux. Ce succès en demi-teinte d’il y a trois ans est désormais oublié et les Saint-Joséphois peuvent cette fois célébrer sans retenue leurs héros.