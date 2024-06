Euro 2024 : La France tenue en échec par les Pays-Bas

La France a buté, mais n’a pas marqué contre les Pays-Bas (0-0) lors de la deuxième journée de compétition de l’Euro 2024. Les Bleus restent en tête du groupe D à égalité de points de leur rival du jour, les Pays-Bas. Les joueurs de Didier Deschamps valident quasiment leur ticket pour la phase éliminatoire, mais ne s’assurent pas la première place synonyme de tirage avantageux pour les 8èmes de finale.

L’équipe de France, privée de Kylian Mbappé resté sur le banc à cause de blessure au nez, s’est montrée très dangereuse tout au long de la rencontre. Les Bleus totalisent 63% de taux de possession et 15 tirs dont trois cadrés. Les Français ont joué de malchance et ont été maladroits face aux buts. Ils se sont créés de très nombreuses occasions, mais ont été inefficaces face au but. Les Bleus ont failli se faire piéger par les Oranje qui ont eu un but refusé pour un hors-jeu dans les 20 dernières minutes.

Sans Kylian Mbappé, Antoine Griezmann est l’attaquant le plus en vue durant le match. Il n’a cependant transformé aucune de ses nombreuses occasions. Comme lors du premier match, N’Golo Kanté a encore une fois été impressionnant et sûrement le meilleur joueur de champ. Mike Maignan, qui a réussi plusieurs arrêts en première mi-temps, est sacré homme du match.

À noter enfin, que la France et les Pays-Bas ont signé le premier match nul et vierge de l’Euro 2024.

Quasiment qualifiée, la France affrontera mardi la Pologne, déjà éliminée, et devra tout de même gagner pour tenter de se frayer le chemin le moins parsemé d’embûches jusqu’à la finale.