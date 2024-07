Euro 2024 : La France affronte l’Espagne ce soir en demi-finale

Après deux oufs de soulagement ce week-end, les Bleus s’apprêtent à défier la Roja en demi-finale de l’Euro. Après être parvenus à éliminer le Portugal en quart de finale sur une séance de tirs au but qui ne porte que rarement chance aux Français, les joueurs français n’ont pas caché leur satisfaction après les résultats des élections législatives pour lesquelles nombreux d’entre eux se sont impliqués, appelant à faire barrage au RN.

Mais est-ce que cela aura une incidence sur le match ? Difficile de le dire. Car de leur côté, les Espagnols sont sûrs de leurs forces. Depuis le début de la compétition, les Ibériques pratiquent l’un des plus beaux jeux du tournoi. De plus, ils se sont offerts sur le fil le scalp des Allemands, l’autre épouvantail du tournoi.

À l’inverse, les Français ne sont toujours pas parvenus à inscrire le moindre but dans le jeu. Si les Français montrent une solidité défensive à toute épreuve et un impact physique indéniable, leur inefficacité offensive pose question et, selon les dernières rumeurs, Antoine Griezmann pourrait en faire les frais en débutant le match sur le banc.

Il existe également quelques interrogations du côté espagnol. Trois joueurs manqueront à l’appel pour ce match crucial. Robin Le Normand et Dani Carvajal sont suspendus, tandis que Pedri s’est blessé et sa compétition est terminée. Néanmoins, la rentrée de son remplaçant Dani Olmo, homme du match face à l’Allemagne, n’est pas source de satisfaction pour Didier Deschamps.

Coup d’envoi à 23h de La Réunion.