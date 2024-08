Ericka Bareigts menacée par un dionysien violent : La réponse cinglante de la justice

David H., 44 ans, s’aplatit sur la barre du tribunal correctionnel tellement il a honte de ce qu’il a fait ce 20 février 2024. Incapable d’expliquer ce qui lui est passé par la tête, l’homme qui vit à St-François se confond en excuses au sujet de faits « qu’il est hors de question de banaliser », tacle le parquet. David H. souhaitait attirer l’attention d’Ericka Bareigts sur sa situation professionnelle. Il savait que ce jour-là, la maire se rendrait à St-François pour participer à un déjeuner réunissant des agents de la commune au sein de la mairie annexe. Il avait préparé sa chaise de camping afin de l’attendre « de pied ferme ».

Mais essuyant une fin de non-recevoir au motif que ce n’était pas le moment, David H. est sorti de ses gonds. « Moi qui ai débarrassé St-François de son coq, si je n’ai aucune reconnaissance, je vais tuer, y aura du sang », a-t-il hurlé à l’attention de l’élue, d’une de ses adjointes et d’un membre du personnel municipal.

Il joint le geste à la parole

Le quadragénaire avait joint le geste à la parole. Les tables avaient été renversées, les verres et la vaisselle brisés. « Je reviendrai en meeting pour la bagarre », avait promis le prévenu qui comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Denis qui s’est efforcé d’audiencer cette affaire dans de brefs délais afin de répondre aux injonctions gouvernementales. « Il y a eu une mise en danger physique de madame Bareigts », a insisté son avocat, le bâtonnier Me Guillaume De Géry. « Pour des futilités », a ajouté le représentant de la société.

Le jour des faits, David H. avait par ailleurs revendiqué un crime commis en 2004 et pour lequel il a écopé de 10 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises en 2007 pour coups mortels en réunion. Le fameux « coq » de St-François avait succombé sous les coups des accusés. Une circonstance que le procureur de la République n’a pas manqué de souligner avant de requérir la peine de 10 mois de prison avec sursis probatoire, une obligation de soins et de travail ainsi que 100 heures de travaux d’intérêt général.

Le tribunal a suivi ces réquisitions sur la peine et condamné David H. à verser un euro de dommages et intérêts à Ericka Bareigts et 1.000 euros au titre des frais de procédure. La décision judiciaire sera affichée sur les panneaux de la mairie de St-Denis et de St-François pendant deux mois.