Epidémie de Leptospirose : Circulation à un niveau élevé

Voici les points clés :

Leptospirose : Epidémie saisonnière en cours à un niveau élevé

Avec la saison des pluies, les conditions climatiques sont favorables à la persistance de la bactérie dans l’eau et les milieux humides augmentant ainsi le risque de contamination lors d’activités à risques. En moyenne sur le département, avec une pluviométrie d’environ 2,5 fois la normale et un cumul moyen insulaire dépassant tout juste 1000 mm, janvier 2024 se place au 3e rang des mois de janvier les plus pluvieux en plus de 50 ans de mesures (données Météo France). Météo France note une certaine ressemblance avec 2018 où les zones Sud et Sud-Est avaient aussi été particulièrement touchées.

Dengue : augmentation du nombre de cas dans le Sud, vigilance renforcée

A noter : les conditions météorologiques sont particulièrement favorables à la propagation de ces 2 pathologies

En ce début d’année, on observe une augmentation des cas de dengue à la Réunion). Entre la S02 et la S03, le nombre de cas est passé de 7 à 17 cas. Il semble se stabiliser entre les semaines 03 et 05 (données en cours de consolidation pour la S05) avec 15 cas rapportés en S05. Des cas sont détectés dans plusieurs communes du Sud (St Pierre, Etang Salé, St Louis, Petite Ile, Le Tampon et St Philippe) mais c’est la commune de St Joseph qui compte le plus de cas avec plusieurs foyers actifs. Ailleurs sur l’ile, des cas ont été signalés au Port et à St Benoit (1 cas chacune).

Conjonctivite : vigilance à conserver sur cette pathologie, notamment au regard de l’activité des médecins sentinelles

Bronchiolite : la Réunion reste en épidémie ; sortie d’épidémie potentiellement dans les semaines à venir

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient hausseen S06 comparés à la semaineprécédente (Figure 10). En S06, 41 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 27 en S05(Figure 10).

Le nombre des nouvelles hospitalisations augmentait en S06 avec 22 hospitalisations contre 6 hospitalisations en S05 (Table 1).La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était en hausse à 39% en S06 contre 11% en S05.

Les autres indicateurs sanitaires restent à leurs niveaux de base.