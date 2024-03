Épidémie de Leptospirose : Circulation à un niveau élevé

Santé Publique France océan Indien fait le point sur les circulations virales en cours à La Réunion. L'épidémie de Leptospirose a atteint un niveau plus élevé que les années précédentes. Une personne diagnostiquée est décédée, mais les autorités ne peuvent pas confirmer un lien entre le décès et la maladie bactérienne.

Extraits du bulletin de Santé Publique France océan Indien sur La Réunion

Leptospirose

En cette période d’été austral, les conditions climatiques sont favorables à la persistance de la bactérie dans l’eau et les milieux humides. Le risque de contamination par la leptospirose lors d’activités à risque est augmenté.

Bilan au 28 février 2024 : Depuis le 1er janvier 2024, 70 cas de leptospirose confirmés biologiquement ont été déclarés à l’ARS, soit trois fois plus de cas déclarés que les années précédentes à la même période (23 cas en 2023 et 20 en 2022).

Covid

En S08, le taux de positivité (TP) était en diminution modérée : 6% en S08 contre 9% la semaine précédente. Le taux de dépistage était stable, à 57 tests pour 100 000 habitants en S08 contre 56 tests pour 100 000 habitants en S07. Le TP était globalement en diminution pour toutes les classes d’âges sauf chez les moins de 15 ans et chez les 15-45 ans pour lesquels il était stable.

Grippe

En S08, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient en augmentation. Les urgences ont enregistré 42 passages pour un motif de syndrome grippal en S08 contre 29 la semaine précédente, soit une augmentation de 45%. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était fortement en hausse en S08 puisque 10 hospitalisations ont été rapportées contre un en S07.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait 1,1% de l’activité totale.

La surveillance virologique identifie en S07 une circulation de grippe majoritairement de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité était en baisse avec 14% des tests positifs pour les virus grippaux en S07 contre 18% en S06.