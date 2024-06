Engagement des nouveaux signataires de la charte PTCE OSPAAL

Aujourd’hui, à la salle d’animation et de loisirs de l’Entre-Deux, a eu lieu un événement marquant pour notre collectivité : l’engagement des nouveaux signataires de l’avenant 2 de la Charte PTCE OSPAAL. Cet engagement représente une étape cruciale dans notre démarche collective vers un développement territorial durable et solidaire.

La présentation de la Charte a été l’occasion de rappeler les principes fondamentaux qui nous guident : la solidarité, l’innovation sociale et la préservation de notre environnement. Le débat qui a suivi a permis d’approfondir ces thèmes et de répondre aux questions des participants, illustrant ainsi notre engagement envers la transparence et la participation citoyenne.

Nous remercions tous les signataires pour leur engagement et leur confiance. Ensemble, construisons un avenir, où chaque action est portée par une vision partagée d’un territoire plus juste et plus respectueux de ses ressources et de ses habitants.