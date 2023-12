En devenant la 4e ville la plus peuplée de La Réunion, Le Tampon “a relevé des défis inconcevables”

Sa politique ambitieuse, André Thien Ah Koon peut la mettre en place grâce à “une commune en bonne santé financière”, se pose-t-il en bon gestionnaire. L’épargne de gestion présente une progression de 23,6 millions d’euros en 2022. Le taux d’épargne brute de 23.09% en 2022 permet à la commune d’auto-financer ses investissements. Sa capacité de désendettement est d’ailleurs de ,96 ans donc en dessous du seuil fixé de 12 années pour les communes. Les principaux indicateurs sont au vert. Les investissements sont donc en net progression. En 2023, ils atteindront 128,5 millions d’euros.

La sécurisation de l’alimentation en eau a été et demeure une priorité d’André Thien Ah Koon. “Un combat d’envergure” pour cet enfant de la Plaine des Cafres qui se souvient que le liquide précieux coulait rarement dans les robinets de son quartier il y a quelques dizaines d’années et qu’à Mayotte aujourd’hui, il se fait désespérément désirer. C’est ainsi que les deux stations de refoulement à Bois Court seront prochainement livrées. Les travaux de l’impressionnant barrage collinaire de Piton Marcelin de 350.000m3 terminé alimente aujourd’hui 100 agriculteurs pour un montant de 25 millions d’euros. « La population de la Plaine des Cafres était dans une grande pauvreté en 1989, nous arrivons à une certaine altitude et nous visons très haut », continue de tracer les contours de sa commune André Thien Ah Koon.

Pour un Tampon encore “plus vert”, le Parc des Palmiers du Monde s’est cette année offert une extension de plus de 6 millions d’euros sur 12 hectares supplémentaires et a pour objectif de devenir un « laboratoire géant pour les recherches scientifiques ».

« Sortir la population du fénoir«

Alors que Le Tampon devrait atteindre les 85.000 habitants dans quelques années, le bâti scolaire a été rénové et des parcs de jeux construits. Mais surtout, André Thien Ah Koon et son équipe se sont lancés dans « une dynamique de construction de logements”. En 2023, 1.000 logements dont 800 sociaux ont déjà été livrés. D’ici à la fin de son mandat, André Thien Ah Koon table sur 7.000 logements construits pour les séniors et les étudiants également. En matière de voiries, 36 routes ont été refaites et 7 des 10 ouvrages de franchissement de radiers ont été réalisés.

40 ans après son arrivée au pouvoir, Le Tampon “a relevé des défis inconcevables à l’époque”, analyse son maire André Thien Ah Koon.

Il reste toutefois des défis dans le domaine social notamment. Le Covid a permis de mettre en lumière les difficultés des personnes âgées isolées. La distribution de colis alimentaires s’est donc poursuivie après la crise et ces trois dernières années, 47.000 aides diverses ont été apportées pour un montant de 2 millions d’euros. Le maire entend en revanche “mettre de l’ordre”, pointant ces familles qui cumuleraient les aides.

Une structure d’Accueil d’Urgence et Temporaire gérée par l’ALEFPA est aussi en cours de construction. En matière de sécurité, le maire a également écrit au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et demandé l’implantation de nouvelles gendarmeries à Bras Creux et au 12e KM tandis qu’un réseau de 170 caméras de surveillance va être installé sur le territoire.

“Nos efforts pour sortir la population du fénoir ont payé. La commune du Tampon est devenue un fer de lance et on a montré que même si on est à La Plaine des Cafres, on a sa place”

