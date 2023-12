“Le Tampon n’a pas vocation à accueillir de grandes industries ni de grands centres commerciaux”

En août 2023, le projet phare du maire a obtenu l’avis favorable du commissaire-enquêteur. Le projet, qui prévoit l’aménagement sur 23 hectares de deux serres géodésiques sur le thème des endémiques, d’aires de pique-nique, d’une piste de VTT ou encore d’un labyrinthe végétal pour un montant de 11,6 millions d’euros, “favorisera le développement économique du territoire et son attractivité”.

Dans les cartons depuis 25 ans, le parc du Volcan se concrétise enfin pour André Thien Ah Koon qui, après l’agriculture, voit pour ses terres natales le tourisme comme facteur de développement économique. Ce chef d’entreprise n’entend que très peu les échos des détracteurs au projet, notamment les membres du collectif Domoun la Plaine, qui pointent les conséquences désastreuses pour l’environnement et dont la pétition avait récolté des milliers de signatures. Des avis “contre pour des raisons politiques”, assure le maire qui met en avant les emplois à la clé.

André Thien Ah Koon évoque en outre la route mellifère “Endémiel” qui va être lancée dans la deuxième partie de ce mandat et la création d’un « corridor écologique » de 36 kilomètres, avec 52.000 espèces mellifères, mais aussi 4 jardins endémiques.

L’autre projet sur lequel André Thien Ah Koon mise pour faire davantage venir les touristes à la Plaine des Cafres, c’est le belvédère du Bois Court. Le site offre un point de vue exceptionnel sur Grand Bassin. De nouveaux kiosques, un restaurant et le retour de l’horloge hydraulique sont prévus.

“Très optimiste pour l’avenir”

En revanche, “Le Tampon n’a ainsi pas vocation à accueillir de grandes industries ni de grands centres commerciaux”, rassure André Thien Ah Koon en matière de développement économique sur son territoire. “On ne peut pas continuer comme ça. Le conseil municipal a d’ailleurs fait voter une motion pour la défense des petits face aux grands centres commerciaux. Il ne faut pas que des monopoles s’installent et c’est aussi le rôle de l’État”, pointe l’élu.

André Thien Ah Koon reste cependant “très optimiste pour l’avenir” et cela sur les bases du travail qui a déjà été mené. Se pose tout de même au terme de son 6e mandat la question de la continuité. “Dans 20 ou 30 ans, j’espère que des hommes et des femmes compétentes et dévouées à la cause de la population vont gérer à ma place cette commune. Qu’ils auront aussi la sagesse de s’inspirer de la façon dont on a travaillé pour parvenir à ce modèle de gestion qui a fait aujourd’hui le succès de la commune”, se félicite-t-il.