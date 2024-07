Elections législatives : Le taux de participation à 17 heures est de 40.25%

Les élections législatives anticipées ont vu pour la première fois des candidats RN atteindre le second tour d’un scrutin local à La Réunion. Mais les résultats du premier tour montrent un report aveugle du vote contestataire des élections nationales en faveur de candidats arrivés pour certains miraculeusement sur la liste d’extrême droite et qui sont arrivés au second tour malgré des couacs et une campagne minimaliste.