EELV-Réunion donne ses consignes de vote

Les Ecologistes-EELV Réunion, réunis en Conseil Politique Régional le 1er juillet 2024,​ approuvent à l’unanimité, la décision suivante :

Face aux dangers que représente la menace de l’extrême-droite, ​​face à l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique et de préserver nos ressourcesnaturelles, face à la cherté de la vie et la montée du chômage, face au climat de violence et de xénophobie qui contamine notre pays, face à la disparition de nos services publics (santé, éducation, justice, …) ; ​

Engagés dans la construction du Nouveau Front Populaire et soucieux d’apaiser et de réparer notre société, ​ Les Ecologistes​-EELV Réunion appel​lent les électrices et électeurs Réunionnais au plus large rassemblement pour faire gagner les candidat.e.s de gauche :

Philippe NAILLET sur la circonscription 1

Karine LEBON sur la circonscription 2

Alexis CHAUSSALET sur la circonscription 3

Emeline K/BIDI sur la circonscription 4

Jean-Hugues RATENON sur la circonscription 5

Frédéric MAILLOT sur la circonscription 6

Perceval GAILLARD sur la circonscription 7

Le 7 juillet 2024, pas une seule voix ne doit leur manquer !