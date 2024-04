Eboulement à Salazie : Point de situation

Le communiqué de la préfecture :

Éboulement à Salazie : point de situation

Un nouveau convoi sera organisé demain 7 avril de 13h à 15h.

La route sera ensuite fermée au moins jusqu’à mardi pour permettre la réalisation des travaux.

Depuis ce vendredi 5 avril, la route forestière 13 du Haut Mafate, menant vers le Col des Bœufs, est fermée à la circulation suite à un éboulement conséquent.

La préfecture remercie l’ensemble des services qui se sont mobilisés hier et aujourd’hui pour permettre la prise en charge des randonneurs, l’évacuation des véhicules bloqués et pour engager les travaux de déblaiement (mairie, ONF, gendarmes, Croix rouge, entreprise, département, etc.).

Si les conditions le permettent, un convoi sera de nouveau organisé ce dimanche 7 avril, de 13h à 15h afin de permettre aux personnes de récupérer et évacuer leur véhicule.

Les élèves de Mafate scolarisés à Salazie sont invités à profiter du convoi de demain.

Attention, la voie sera ensuite fermée à la circulation a minima jusqu’au mardi 9 avril (dans des conditions qui seront précisées par l’ONF).

Toute personne logeant à Mafate et ayant prévu de remonter au Col ce week-end est invitée à respecter les horaires de convoi prévu demain au risque de se retrouver bloquée.

Pour rappel, un arrêté a été émis par l’ONF afin d’interdire la circulation de tout véhicule de l’intersection entre la RD52 et la route forestière, secteur Bélier, jusqu’au Col des Bœufs jusqu’à la fin des travaux.