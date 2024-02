Diffamation et usurpation d’identité : La Région attribue une protection fonctionnelle à Huguette Bello

Les noms des ministres délégués et des secrétaires d’État du gouvernement Attal devaient être annoncés aujourd’hui. Finalement, la proclamation des noms des heureux élus est encore repoussée. À jeudi, affirme l’entourage du président de la République. En attendant, un séminaire qui devait se tenir demain matin à Matignon afin de préciser la méthode et le calendrier des prochains mois du gouvernement Attal a été annulé et repoussé semble-t-il de 24 heures.