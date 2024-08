Deux plages de La Réunion parmi les plus prisées sur Instagram

Un classement des plages françaises les plus partagées sur Instagram vient d'être publié, et deux joyaux de La Réunion, Grande Anse et l'Hermitage, figurent dans le top 30.

Les plages de La Réunion commencent à se faire remarquer. Une enquête menée par le site d’apprentissage des langues des signes Preply, dévoilée le lundi 5 août 2024, classe deux plages réunionnaises parmi les plus partagées sur les réseaux sociaux : Grande Anse et l’Hermitage.

Ce classement met en avant les plages les plus populaires de France sur Instagram. La Normandie et le sud de la France dominent ce top 30, avec des plages historiques comme Omaha Beach et Utah Beach, toutes deux symboles du Débarquement de Normandie en 1944, qui occupent les premières places du classement.

La Corse, réputée pour ses plages de rêve, place également cinq sites dans ce palmarès. Étonnamment, l’Outre-mer se fait plus discret avec seulement trois plages présentes : la plage des Salines en Martinique (11e), Grande Anse à La Réunion (19e) et l’Hermitage (23e).

Grande Anse, avec son écrin montagneux, et l’Hermitage, célèbre pour son lagon protégé, attirent chaque année des milliers de touristes et de locaux. Ces lieux idylliques sont des cadres parfaits pour les photos qui inondent les réseaux sociaux, faisant rêver les internautes du monde entier.

Si le nombre de partages sur Instagram ne définit pas nécessairement la beauté intrinsèque d’une plage, il souligne en tout cas l’attrait et l’impact visuel de ces plages.

Pour La Réunion, figurer dans ce classement est une reconnaissance de plus de la splendeur de ses paysages naturels et de son potentiel touristique. Cependant, il convient de se méfier, car dès lors qu’un site devient « instagrammable », l’afflux de moutons de Panurge peut s’avérer souvent plus nocif que bénéfique.