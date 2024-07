Des écarts de température saisissants à Cilaos

Depuis la fin de la semaine dernière, La Réunion connaît une masse d’air sèche et des vents relativement discrets, favorisant de fortes amplitudes thermiques. Ce phénomène est particulièrement notable là où le ciel reste dégagé. En journée, les températures grimpent sous un soleil éclatant, tandis que les nuits restent froides.

Des contrastes marqués dans les hauts

Selon Météo France, la journée du 10 juillet a été marquée par des records de températures maximales pour un mois de juillet dans les hauts de l’île. À Cilaos, par exemple, les températures matinales avoisinaient 2 à 3°C, tandis qu’en journée, elles atteignaient 21 à 22°C. Cette amplitude thermique d’environ 20°C entre le jour et la nuit est inhabituelle pour le climat insulaire de La Réunion et rappelle plutôt les climats continentaux.

Records de chaleur au sommet

D’autres régions en altitude ont également connu des températures exceptionnelles :

Pas de Bellecombe-Jacob : 21,9°C, battant les précédents records de 21,2°C (30/07/2020 et 11/07/2008)

21,9°C, battant les précédents records de 21,2°C (30/07/2020 et 11/07/2008) Piton Maïdo : 20,8°C, contre 20,1°C (11/07/2008)

20,8°C, contre 20,1°C (11/07/2008) Plaine des Chicots : 21,3°C en journée, contrastant avec 1,9°C au lever du jour

Ces températures, environ 8 degrés au-dessus des normales saisonnières, sont remarquables pour cette période de l’année.

Prévisions pour les prochains jours

Les températures maximales à plus basse altitude, en revanche, sont restées proches des normales, voire légèrement fraîches, avec des exemples comme 24,9°C au Port, soit seulement 3 degrés de plus que les températures au Volcan.

Météo France prévoit un retour d’un alizé plus soutenu et légèrement plus humide dans les prochains jours, ce qui devrait réduire les écarts thermiques jour/nuit et rééquilibrer les températures entre les hauts et les bas de l’île.