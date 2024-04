Dengue et choléra : « Le réseau SEGA – One Health, acteur clé dans la préparation et la riposte aux épidémies en Indianocéanie »

Le réseau SEGA – One Health de la Commission de l'océan Indien (COI) apporte actuellement un appui à Maurice face à la dengue et aux Comores face au Choléra.

Le communiqué :

La Journée mondiale de la Santé, observée le 7 avril, offre chaque année une opportunité de réflexion, de célébration des progrès accomplis et de formulation de nouvelles ambitions pour la sécurité sanitaire. En Indianocéanie, le réseau SEGA – One Health de la Commission de l’océan Indien (COI) est un levier de partage et d’actions collectives qui a permis d’améliorer les capacités régionales de prévention, de surveillance et de riposte face aux risques sanitaires, et ce, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Union européenne (UE). Depuis sa création en 2009, cette plateforme régionale de coopération sanitaire a prouvé son utilité concrète, notamment lors de la pandémie de Covid-19 et, plus récemment, face à la dengue à Maurice et le choléra aux Comores.

Choléra aux Comores

Aux Comores, où sévit une épidémie de choléra, le réseau SEGA – One Health déploie des moyens significatifs pour soutenir la riposte. Les professionnels formés dans le cadre du programme de formation en épidémiologie de terrain (FETP), qu’ils soient déjà certifiés ou en cours de formation, jouent un rôle actif dans la riposte en menant des investigations sur le terrain. L’appui comprend également la mise en place d’un plan régional d’intervention visant à soutenir les Comores dans leur riposte contre le choléra tout en renforçant la surveillance et la préparation dans les autres États membres de la région. Surveillance aux frontières, fourniture de matériels et équipements de protection, établissement de protocoles, partage d’informations sanitaires entre les États, campagnes de sensibilisation, préparation des laboratoires, formation des équipes d’intervention…, l’objectif est de garantir une réponse coordonnée et efficace face à la menace du choléra.

Dengue à Maurice

À Maurice, le réseau SEGA – One Health se mobilise activement pour soutenir le pays dans sa lutte contre l’épidémie de dengue. Toujours dans sa démarche de renforcement préventif des capacités, le réseau a notamment organisé des formations spécialisées pour améliorer la collecte et l’identification des moustiques, essentielles pour une surveillance efficace. De plus, des équipements de pointe et du matériel de diagnostic ont été fournis, permettant ainsi une meilleure détection et gestion des cas.

Par ailleurs, dans cette perspective de promouvoir la coopération régionale, le réseau SEGA – One Health a récemment coordonné une mission de l’ARS Réunion, déployant 3 experts en lutte antivectorielle à Maurice.

En tirant parti de l’expérience et des bonnes pratiques de La Réunion dans la gestion de la dengue, cette collaboration illustre parfaitement la volonté du réseau SEGA – One Health de travailler ensemble à la protection la santé des populations de la région.

Laetitia Habchi, directrice de l’AFD pour Maurice et les Seychelles souligne que « l’Agence française de développement est ravie d’apporter son soutien à la République de Maurice dans la lutte contre l’épidémie de la dengue et suit également de près l’évolution de la situation sur le choléra notamment aux Comores.

Ce partenariat entre les différentes institutions, la COI, l’ARS, les Ministères de la Santé témoigne de la coopération entre la France et les États membres de la COI. L’AFD continuera à œuvrer pour la sécurité sanitaire des populations de la région de l’océan Indien, la santé étant un bien commun faisant partie de son mandat. »

Prévenir et former

Le réseau SEGA – One Health se concentre sur le renforcement préventif des capacités en améliorant la surveillance des maladies, le diagnostic et la capacité de réaction. Grâce à des équipements, des formations et des expertises, il prépare les États membres de la COI à faire face aux menaces sanitaires. À titre d’exemple, cette année, 180 professionnels de santé de la région bénéficieront une formation en épidémiologie de terrain (FETP-Frontline), complétant ainsi les 183 déjà certifiés dans la région et un Master destiné à former 18 professionnels de santé débutera dans les prochaines semaines, renforçant ainsi les capacités de réponse aux crises sanitaires émergentes.

Pour le Secrétaire général de la COI, Prof. Vêlayoudom Marimoutou : « en santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Ne pas agir peut coûter cher. En investissant dans la préparation et la surveillance, nous sommes prêts à agir rapidement en cas de besoin et ainsi protéger la santé de nos communautés.»

En cas d’épidémie, le réseau SEGA – One Health est prêt à apporter un appui à la riposte, sur demande des États membres concernés. En mobilisant rapidement des ressources et des expertises, le réseau SEGA – One Health coordonne les efforts régionaux pour contenir la propagation de la maladie, renforcer les capacités locales et limiter l’impact sur la santé publique.

COI x AFD x UE

Cette journée mondiale de la santé est également une opportunité de célébrer les partenariats essentiels qui contribuent à la promotion de la santé et du bien-être dans la région de l’océan Indien. Depuis 2009, le réseau SEGA – One Health de la COI bénéficie du soutien de l’Agence française de développement, suivi en 2020 par celui de l’Union européenne. C’est dans ce cadre que l’AFD, après un soutien historique de plus de 30 millions d’euros, y compris un financement de 9,35 millions d’euros de l’Union européenne en 2020, a signé une convention de financement du Programme de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région océan Indien, Pacifique et Asie du Sud-Est avec la COI pour un montant de 6,5 millions d’euros en février 2024. Ce nouveau projet, encourageant la collaboration entre trois réseaux de surveillance dont le réseau SEGA – One Health, a pour objet de soutenir la prévention, la préparation et la réponse aux épidémies des États membres et pays partenaires des trois réseaux.

S.E.M Oskar Benedikt, Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Maurice et de la République des Seychelles a notamment rappelé que : « l’Union européenne et l’Agence française de développement travaillent ensemble en Team Europe, avec la Commission de l’océan Indien pour renforcer les capacités des États de la région pour prévenir les risques d’épidémies, les détecter et mieux y répondre.

Le réseau SEGA – One Health a démontré qu’il constitue une réponse efficace au niveau régional face à des enjeux de santé humaine et de santé animale qui nécessitent une action forte, rapide et coordonnée.» Fort de ces partenariats solides, ce réseau joue ainsi un rôle actif dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 sur la santé et le bien-être. Avec plus de 400 membres experts en santé humaine, animale et environnementale, cette plateforme de coopération sanitaire œuvre pour Indianocéanie en meilleure santé.