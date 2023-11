Démolition d’une maison construite illégalement au Tampon

Communiqué de la préfecture

Dans le cadre de la poursuite de la mobilisation de l’État et des collectivités contre l’urbanisme illégal, le préfet de La Réunion a fait procéder ce jour, jeudi 23 novembre 2023, à la démolition d’office d’une construction édifiée sans permis de construire au Tampon.

Toujours sur la base de l’exécution d’une décision de justice et un mois après la démolition d’une maison d’habitation construite illégalement sur la commune de Saint-Paul, il s’agit cette fois de la démolition d’une maison d’habitation sur la commune du Tampon. D’environ 70 m², la construction a été édifiée à des fins locatives en 2013, sans autorisation d’urbanisme, en zone agricole.

Cette démolition fait suite à la condamnation du propriétaire par le tribunal judiciaire en 2017 qui l’a déclaré coupable d’exécution de travaux sans permis de construire et l’a condamné à remettre en état le site. La Cour d’appel de Saint-Denis en 2019 a confirmé ce jugement, la déchéance du pourvoi ayant été constatée par la cour de cassation, la décision de justice est devenue définitive.

La construction litigieuse étant inoccupée, les travaux de démolition et de remise en état des lieux ont été rapidement exécutés ; les frais induits par cette démolition d’office initiée par l’État seront recouvrés auprès des ayants-droits du propriétaire, aujourd’hui décédé.

La lutte contre l’urbanisme illégal privilégie l’option amiable via un arrêt des travaux en cours ou la démolition spontanée par les contrevenants. Néanmoins les décisions de justice condamnant à la démolition et qui sont non exécutées restent nombreuses. Dans ces hypothèses et afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi, les actions de démolition aux frais des contrevenants sont mises en œuvre.

Prévenir et lutter contre les constructions illégales est une priorité à La Réunion qui mobilise l’ensemble des acteurs compétents : le Préfet et ses services, les Procureurs de la République et les Maires. La préservation des espaces naturels et agricoles reste un enjeu pour tous les citoyens. Les documents d’urbanisme sont les garants de cet équilibre entre les zones constructibles et la préservation des ressources de La Réunion, qu’elles soient agricoles ou naturelles. Leur respect s’impose à tous.