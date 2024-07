La Plaine-des-Palmistes a officiellement lancé ce mercredi 10 juillet un projet d’aménagement cyclable visant à sécuriser et encourager la pratique du vélo dans la commune, notamment en son centre. Les travaux débuteront le 22 juillet prochain, et les rues concernées resteront accessibles aux véhicules des riverains. Le chantier devrait durer environ six mois.