Découverte macabre à Saint-Denis : Un homme entendu et écroué

Des faits d’une particulière gravité se sont produits à Saint-Denis le 1er mars dernier. Il y a quelques jours, les policiers sont intervenus suite à la découverte du corps d’un homme en décomposition. Une enquête a été ouverte par le parquet, permettant aux enquêteurs d’identifier et d’entendre plusieurs proches de la victime. Il apparait que l’homme d’un certain âge aurait été tué de plusieurs coups, probablement par une arme blanche.

L’enquête met en lumière que l’auteur des faits aurait délesté la victime de sa carte bancaire, d’une somme de 1020 euros, d’un billet chez Air Mauritius d’une valeur de 374 euros et d’un paiement dans une station-service de 7 euros. La victime s’est également fait voler son téléphone portable.

Les auditions se sont enchaînées pour les proches. Un homme de 35 ans, qui est né dans le nord de la France et d’origine mauricienne, a été entendu ce mercredi. Lors de son audition, il s’est mis en cause et a fini en garde à vue. Selon toute vraisemblance, le mis en cause aurait effectué un aller-retour Réunion-Maurice avant de se présenter à son audition.

Il a été déféré au Palais de justice ce vendredi matin pour être mis en examen pour assassinat, la préméditation ayant été retenue. Il lui est également reproché des faits d’usage de faux nom et de manœuvre frauduleuse pour usage de la carte bancaire de la victime. Lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le parquet ont demandé son placement en détention provisoire.

La procureure de la République indique qu’il est important de le placer sous mandat de dépôt afin d’éviter tout risque de renouvellement des faits, mais aussi pour éviter une modification des traces ou indices liés à ce crime qu’elle qualifie de « meurtre particulièrement violent ». Elle note qu’il s’est rendu de lui-même pour être entendu, mais qu’il n’a absolument pas été coopératif depuis son placement en garde à vue. Me Jean-Christophe Molière, avocat du mis en cause, a indiqué s’en remettre à la décision de la juge des libertés et de la détention (JLD), compte tenu de situation de son client.

Après délibération, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt criminel, c’est-à-dire pour une durée minimale d’une année. « Nous sommes dans le cadre d’une instruction criminelle, et dès lors de nombreuses investigations, vérifications devront être faites afin de savoir ce qui s’est réellement passé. En attendant, mon client bénéfice de droits que je me chargerai de faire respecter, tout comme sa présomption d’innocence« , indique Me Jean-Christophe Molière à l’issue de l’audience devant le JLD.