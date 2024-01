Découverte macabre à l’Îlet Coco : 2 hommes mis en examen et écroués

La procureure de la République fait le point sur l’enquête en cours après la découverte macabre faite jeudi à Saint-Benoît. Un homme, interpellé le lendemain, a reconnu les faits et a guidé les forces de l’ordre jusqu’au couteau qui aurait servi à tuer la victime de 29 ans. Il a aussi expliqué avoir porté les coups et avoir voulu se « débarrasser du corps« . L’homme de 33 ans est mis en examen pour meurtre, atteinte à l’intégrité d’un cadavre et modification d’une scène de crime.

Un autre individu l’aurait aidé à dissimuler le corps. Il est donc poursuivi pour des faits de recel de cadavre et complicité de modification d’une scène de crime. Les deux hommes sont actuellement en détention provisoire.

Communiqué de la procureure de la République

En application de l’article 11 du code de procédure pénale, la procureure de la République indique qu’une information judiciaire a été ouverte le dimanche 28 janvier 2024, au terme de laquelle deux personnes ont été présentées au magistrat instructeur, et mises en examen pour les faits de meurtre, atteinte à l’intégrité d’un cadavre, et modification d’une scène de crime pour l’un, et pour recel de cadavre et complicité de modification d’une scène de crime pour l’autre. Les deux individus ont été placés en détention provisoire.

La procureure de la République précise que le jeudi 25 janvier, un corps démembré était découvert, enveloppé dans un drap, sous des branchages, à Ilet Coco sur la commune de Saint Benoit.

Ce corps était ultérieurement identifié comme étant celui d’une femme âgée de 29 ans, dont on était sans nouvelles depuis le 21 janvier.

Les investigations et auditions de témoins réalisées par la section de recherches de Saint-Denis et la brigade de recherches de Saint Benoit permettaient rapidement de mettre en cause un individu âgé de 33 ans demeurant Saint Benoit, connu par la justice pour avoir été condamné en 2017 pour des violences sur conjoint.

Placé en garde à vue le vendredi 26 janvier, il guidait les enquêteurs jusqu’à un couteau, et les membres de la victime.

Sur les faits, ses déclarations restaient à éclaircir, mais il reconnaissait avoir porté des coups à la victime à l’occasion d’un différend, qui conduisaient à son décès, ainsi qu’avoir voulu se débarrasser du corps.

L’enquête se poursuivant dans le cadre de l’information judiciaire, les investigations sont donc dorénavant soumises au respect du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence.