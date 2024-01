Découverte macabre à Ilet Coco : Suspecté de crime, un Bénédictin présenté à la justice ce dimanche

Jeudi 25 janvier dernier, un corps sans vie était découvert à Ilet Coco dissimulé sous des branchages. Suite à un renseignement, il a fallu peu de temps aux gendarmes pour remonter jusqu'à un habitant de St-Benoit. Celui-ci est suspecté d'avoir donné la mort à une trentenaire et d'avoir transporté et abandonné sa dépouille dans la nature avec, probablement, l'aide d'un complice également inquiété dans cette affaire qui laisse La Réunion sans voix.

Un résident d’une cité de St-Benoit est suspecté d’avoir donné la mort à une trentenaire et d’avoir ensuite mutilé sa dépouille avant de la transporter et de l’abandonner dans la nature. Il est trop tôt pour savoir exactement combien de temps le corps de la trentenaire, dont la famille avait signalé la disparition dimanche 21 janvier dernier, est resté dissimulé sous des branchages. Ce jeudi 25 janvier, une découverte macabre était signalée à Ilet Coco. Le corps en état de décomposition n’avait pas permis d’être immédiatement identifié.

Cependant, la découverte conjuguée au retour des conclusions de l’autopsie ont mis la puce à l’oreille des services de gendarmerie. A la fin de cette semaine, les militaires avaient en effet recueilli le témoignage d’un quinquagénaire résident dans l’Est du département. Ce dernier aurait raconté être allé ramener des outils qui lui avait permis de réparer son véhicule chez le mis en cause. C’est dans ces conditions qu’il aurait fortuitement aperçu le corps d’une femme sans vie reposant dans la baignoire.

Les gendarmes se seraient alors rendus sur les lieux afin de vérifier ses dires. Selon nos confrères du JIR, les militaires qui n’auraient, dans un premier temps rien noté d’anormal sur les lieux auraient, plus tard, décidé d’approfondir leurs recherches au sein du logement avec l’appui des techniciens en identification criminelle. Des traces de sang auraient ainsi été mises en évidence ainsi qu’un lien avec la découverte du corps à Îlet Coco et la disparition de la mère de famille.

Le locataire et un autre individu ont alors été placés en garde à vue ce vendredi 26 janvier. Le premier est soupçonné d’avoir donné la mort à Christelle J.F., une mère de famille originaire de La-Plaine-des-Palmistes et résidant à St-Benoit dans la cité Fragrance. Les circonstances qui l’ont poussé à la tuer restent, pour l’heure, à déterminer.

Les dernières personnes à avoir vu la malheureuse racontent sur les réseaux sociaux que c’était dimanche dernier alors qu’elle se trouvait assise parmi un groupe de personnes face à la gare routière. D’autres affirment l’avoir vue partir avec un groupe d’individus « peu recommandables ». Toujours selon le JIR, l’intéressée et le principal suspect se connaissaient alors qu’une source proche du dossier évoque un probable réseau de prostitution au sein de la cité dans laquelle le meurtre aurait été commis. Le mis en cause est également soupçonné d’avoir mutilé le corps, peut-être pour le transporter sans difficulté avant de l’abandonner. C’est dans cette dernière étape qu’il aurait bénéficié de l’aide d’un complice.

Ce dimanche, à l’issue de sa garde à vue, l’auteur présumé de ces actes qui meurtrissent une famille dans l’incompréhension et choquent profondément La Réunion est déféré devant le procureur de la République avant une probable ouverture d’information pour assassinat et un débat devant le juge des libertés et de la détention.