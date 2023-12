De qui se moque-t-on ? La paix du Monde ? A quoi on joue ?

Il y a donc 77 ans, fut créée l’Organisation des Nations Unies. On vient d’apprendre (presse du 23 décembre 2023) que la dernière résolution de cette organisation a été votée à l’unanimité des 15 membres du Conseil de Sécurité, … sauf deux !!! Il ne s’agissait pas que le gendarme de la planète exige la paix ou un Cessez-le-feu entre Gaza et Israël, Non, ça serait trop beau ! Il s’agissait simplement d’autoriser l’acheminement d’aide humanitaire auprès des quelques civils survivants de cette boucherie guerrière ! Sur les quinze signataires ( Albanie, Brésil, Chine, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Mozambique, Royaume-Uni et Suisse ), devinez qui sont les deux couillons qui se sont abstenus ?

Vous ne voyez pas ? Bon, je vais vous mettre sur la piste. On aurait pu penser que ce sont les reliquats de deux va-t’en guerre de celle de 39/45, comme la France et l’Allemagne ou les USA et le Japon, par exemple. Point du tout, ce sont les deux plus grands pays du Monde (USA et Russie) qui, à l’époque, étaient alliés contre l’Axe, qui se sont abstenus de voter pour une mesure humanitaire votée par tous les autres pays du Monde. De qui se moque-t-on ?

François-Michel MAUGIS

http://www.assee.fr