Cyclone Belal : Nouveau versement du Fonds de secours pour l’Outre-mer pour les sinistrés

Le communiqué de la préfecture :

Au lendemain du passage du cyclone Belal, l’Etat, a pris l’engagement que le fonds de secours pour l’Outre-mer (FSOM) serait mobilisé dans les plus brefs délais, pour répondre aux besoins des sinistrés.

Au total, ce sont 152 dossiers qui ont été déposés par les particuliers dans les délais impartis, 23 par les collectivités, 15 par les entreprises et 1 412 par les exploitants agricoles au titre des calamités agricoles.

Après instruction des dossiers et décision du comité interministériel du fonds de secours, les premiers versements ont été réalisés le 15 avril 2024 pour un montant de plus de 2,2M€ au profit d’une partie des particuliers non assurés et des exploitants agricoles au titre des calamités agricoles.

Le 16 mai, le comité interministériel du fonds de secours a retenu un second lot de dossiers pour un montant total de 6,4 M€ supplémentaires qui viennent d’être payés aux intéressés :

5,8 M€ versés à 805 exploitants agricoles ;

12 800€ versés à 18 particuliers ;

4 600€ seront versés à 3 entreprises ;

588 000€ engagés pour 5 collectivités.

Ce second versement porte à plus de 8,6M€ le montant des indemnités versées aux différents sinistrés. Il permet de répondre à l’engagement d’assurer un versement de l’aide au plus vite, et au plus tard sous 6 mois après le cyclone, alors que la procédure normale est habituellement de 12 mois avant paiement.

Les derniers dossiers déposés par les collectivités sont en cours d’instruction et, s’ils sont éligibles, feront l’objet d’un prochain versement.

En complément, le comité interministériel a pu examiner un 4ème lot de dossiers en lien avec les sécheresses qui ont touché les agriculteurs réunionnais en 2022 et 2023. À ce titre, une somme complémentaire de près d’1,3M€ a été versée au bénéfice de 278 exploitants agricoles.