Cyclone Belal: Le groupe RDPI salue l’action et la réaction du Gouvernement à La Réunion

Après le passage du cyclone Belal, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, à la demande du président de la République, se rendra dès ce soir à La Réunion pour accompagner les victimes et soutenir les personnels chargés des secours. Le sénateur de La Réunion Stéphane Fouassin sera à ses côtés.

L’alerte rouge a été levée ce mardi, le retour progressif à la normale s’effectue dans le respect des consignes de prudence diffusés par les services de l’État à La Réunion.

Plus de 100.000 personnes sont encore impactées par des coupures d’électricité et près de 42% de la population est privée de connexion internet.

Pour accompagner le retour à la normale, des renforts ont été déployés sur place pour aider les personnes touchées. Des équipes composées de militaires, de membres de la sécurité civile, de gendarmes et d’agents d’Enedis ont été mobilisées, accompagnées de 30 tonnes de matériel.

Le groupe RDPI se tient aux côtés des Réunionnais.

L’ensemble des sénateurs du groupe RDPI présente ses condoléances aux familles et aux proches des deux personnes décédées et témoigne de son soutien et de sa solidarité aux Réunionnais touchés par cette catastrophe.

« J’ai eu l’occasion d’échanger avec le président de la République, le Premier ministre Attal et le ministre Fesneau à ce sujet. Je pense que nous devons déclencher l’état de catastrophe naturelle. Maintenant il est l’heure des constatations, il y a un lourd tribu pour les agriculteurs, avec des pertes de cultures, toutes les productions végétales sont impactées. Les premiers diagnostics sont en cours. Les agriculteurs seront impactés de même que les petits producteurs. En tant que membre de la majorité je me fais porte-parole des réunionnais à Paris, pour défendre leurs problématiques et trouver des solutions au plus haut niveau de l’État«