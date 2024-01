Cyclone Belal : Des interventions des secours ont été autorisées durant l’alerte violette

Le préfet de La Réunion a déclenché l'alerte violette de 6 heures à 13 heures ce lundi pendant que le mur et l'œil du cyclone Belal transitait au Nord-Est de La Réunion. Cette phase du plan Orsec cyclonique prévoit le confinement des forces de l'ordre, des secours et des équipes d'intervention comme le reste de la population. Mais le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a révélé que Jérôme Filippini a autorisé des sorties exceptionnelles durant la période où les conditions météorologiques étaient les plus dégradées.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s’est exprimé dès mercredi matin lors du premier arrêt de sa visite express sur l’île suite au passage du cyclone Belal. Interpellé sur l’activation de l’alerte violette, une première à La Réunion, le membre du gouvernement soutient le choix du préfet.

« Le préfet a très bien agi en prenant une position qui n’a pas plu à tout le monde, mais qui a permis de sauver des vies, notamment les vies des gendarmes et des pompiers qui meurent en intervention« , a assuré Gérald Darmanin qui a défendu le passage en alerte violette cyclonique alors que Belal frappait La Réunion.

« Cela n’a pas empêché qu’ici ou là, dans des situations exceptionnelles pendant l’alerte violette, le préfet n’ait accordé des autorisations de sorties aux secours« , affirme le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Il a évoqué un exemple : « Je pense notamment à une personne qui était bloquée dans un ascenseur et pour laquelle les pompiers sont intervenus à la demande du préfet malgré cette séquence où on ne pouvait pas sortir. »

« Il y a eu évidemment des secours aux personnes. Mais ce n’avait aucun intérêt de protéger des biens en risquant la vie de femmes et d’hommes, de pompiers, de policiers et de gendarmes« , a insisté Gérald Darmanin. Le membre du gouvernement affirme que le préfet a pris la bonne décision et il en veut pour preuve les drames à Maurice : « Il suffit de regarder les territoires qui sont autour de La Réunion pour voir que l’État français a été au rendez-vous. »