Cyclone Belal : Le préfet déclenche l’alerte violette

« Il va falloir faire attention« , assure le préfet de La Réunion qui lance, « on arrive dans le dur« .

« On s’attend à des rafales à 250 km/h« , rappelle Jérôme Filippini qui explique que ces valeurs rendent dangereuses les interventions de secours et des forces de l’ordre. Le préfet de La Réunion rappelle que l’alerte violette est entrée en vigueur ce lundi matin à six heures du matin.

Le pic des crues est attendu en fin de matinée, vers 11 heures. Un état de vigilance rouge est envisagé par le préfet. Le cyclone Belal devrait concerner l’ensemble des cours d’eau de l’île.

Les perturbations

3.500 foyers sont privés d’électricité à La Saline, à Langevin et au Tampon.

1.600 foyers sont impactés par des coupures d’eau à Hellbourg, du côté de Salazie.

600 personnes sont accueillies dans les centres d’hébergement.

Attention aux fausses accalmies

Le préfet de La Réunion appelle la population à la prudence et précise que des « périodes d’accalmie » pourraient survenir dans la journée mais ne signifieront pas la fin de l’événement cyclonique.

Il indique d’ailleurs que lorsque l’alerte violette sera levée, La Réunion retournera en alerte rouge. La levée de l’alerte cyclonique est toujours prévue mardi matin avant une phase de sauvegarde.

Ce qu’il faut savoir sur l’alerte violette

L’alerte violette implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre.

La population est informée que, durant cette phase, il n’y a plus de possibilité de secours immédiat.

Durant cette phase, il est expressément demandé à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes :

Ne sortir sous aucun prétexte et attendre impérativement les consignes des autorités ;

Se tenir éloigné des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles ;

Se préparer à des coupures du courant électrique, de réseaux de communication et d’eau potable.

L’agence régionale de santé de La Réunion tient à sensibiliser la population sur les risques liés à l’usage de groupes électrogènes en intérieur pour pallier les coupures d’électricité. L’intoxication au monoxyde de carbone peut être mortelle. Ce gaz, toxique, incolore et inodore, est responsable chaque année d’une centaine de décès en France.

L’alerte violette couvrira le passage de l’œil du cyclone, une zone de calme relatif situé au centre du cyclone. Il ne faut pas se laisser tromper par l’amélioration temporaire des conditions météorologiques et rester confiné.

Rappel, tant que la situation météorologique le permet, toute personne dont l’habitation n’est plus sûre doit chercher refuge au plus près de son domicile, rester le moins possible dehors et appeler les secours si nécessaire. Les centres d’hébergement conservent des capacités d’accueil. La liste est disponible sur www.reunion.gouv.fr/Actualites/Urgences/Belal-Centres-de-vie-et-d-hebergement