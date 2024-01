Cyclone Belal : le point dans le Nord et l’Est

Saint-Denis

Ciblé comme une zone potentiellement dangereuse par les services de l’État, le quartier de la Colline, situé entre Saint-François et la Providence, n’a pas été évacué, contrairement aux consignes reçues.

« On a bien fait le travail d’anticipation pour prévenir la population, mais les gens refusent de partir », indique-t-on à la mairie ce lundi matin. La commune recense 88 personnes mises en sécurité dans ses 10 centres d’hébergement.

Sainte-Marie

Un seul centre d’hébergement est ouvert à Sainte-Marie et il se situe dans la salle polyvalente de Duparc. Ce matin, il accueillait 12 personnes. Hier, la police municipale a informé plus d’une trentaine de familles résidant entre le pont Bailay et le chemin Moka qu’elles couraient un grand risque en cas de crue, très probable, de la rivière Saint-Denis.

Depuis la fin de matinée, des riverains signalent des inondations dans le centre-ville, dues à la houle.

Sainte-Suzanne

Six personnes, dont une famille avec un bébé de 12 mois évacuée de façon préventive à sa demande par la police municipale, étaient prises en charge ce matin. Les réseaux de communication et l’électricité fonctionnent encore correctement.

Saint-André

Une dizaine de personnes ont choisi de se mettre à l’abri dans des centres d’hébergement de la commune, ou aucun dégât important n’est pour l’heure remonté au PC Orsec.

Bras-Panon

Un sans-abri a été pris en charge, mais la commune ne déplore pour l’heure aucun incident ou sinistre important.

Saint-Benoît

Selon le PC Orsec, environ vingt personnes ont choisi de rester hier soir dormir sur place à l’ilet Coco pour surveiller leur maison, sur les 98 familles recensées. Et ce malgré les injonctions à quitter les lieux des gendarmes et des élus de la commune.

Le risque d’une crue centennale de la rivière des Marsouins est pris très au sérieux par les autorités.

La Plaine-des-Palmistes

Une grande partie de la commune est privée d’électricité depuis ce matin 6h30 et la mairie a choisi de couper l’eau au robinet de manière préventive dès hier soir à 18h30. Les observations sur place indiquent de fortes crues dans les ravines tandis qu’une vingtaine de personnes ont refusé de quitter l’ilet Coco.

Sainte-Rose

L’électricité semble coupée depuis 10h45 sur une bonne partie de la commune, indique le PC Orsec, qui recense 11 personnes sécurisées en centre d’hébergement.