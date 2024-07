Croissance économique : Des prévisions plus optimistes pour 2024 malgré les incertitudes politiques

La France affiche des prévisions de croissance économique de 1,1% pour 2024, dépassant les prévisions de Bruno Le Maire et malgré les incertitudes politiques.

L’Insee a publié mardi 10 juillet ses prévisions de croissance pour l’année 2024, et les résultats sont plus positifs que prévu. La croissance économique devrait atteindre 1,1% en 2024, égalant ainsi celle de 2023. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions annoncées par Bercy en février dernier, où le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait évoqué une croissance annuelle de 1%, suscitant alors des critiques de la part de nombreux économistes. C’est donc quelques jours avant son probable départ de Bercy qu’une de ses annonces positives a été validée.

Dorian Roucher, chef du département de la conjoncture à l’Insee, a expliqué à Europe 1 que cette performance économique est le résultat d’une combinaison de facteurs. La reprise du commerce mondial a permis à la France d’exporter davantage, tandis que la hausse des salaires, supérieure à celle des prix, a stimulé la consommation des ménages. De plus, l’organisation des Jeux olympiques en France contribue également à ces perspectives de croissance.

Malgré ces bonnes nouvelles, l’inflation devrait se stabiliser à 2,2% en 2024, un niveau jugé « sain » par les économistes. Cependant, des incertitudes demeurent en raison de la situation politique trouble du pays et de la nomination attendue du futur gouvernement. Les agences de notation ont averti qu’elles pourraient dégrader la note de la dette souveraine française si par exemple la réforme des retraites était abrogée.

Actuellement, les marchés financiers ne montrent pas de signes d’affolement, mais les entreprises restent prudentes et hésitent à investir. Bien que l’impact soit limité pour l’instant, des indicateurs tels que l’augmentation de l’écart de taux entre la France et l’Allemagne et une légère baisse de certains indices de valorisation des entreprises signalent que tous les voyants ne sont pas au vert.

Par ailleurs, l’Insee prévoit une hausse des salaires de 2,9%, hors primes et heures supplémentaires, pour 2024, à condition qu’il n’y ait « aucun changement de politique. » Ces augmentations, bien qu’au-dessus de l’inflation, ne suffisent pas à compenser les pertes subies en 2022 et 2023.