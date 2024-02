Crise du BTP : La réunion de la dernière chance ?

Les négociations continuent dans le secteur du BTP qui est en crise à La Réunion. L’intersyndicale menace toujours de démarrer une grève illimitée ce jeudi si des garanties ne sont obtenues lors de la réunion organisée aujourd’hui en préfecture.

Le secteur du BTP est en récession, expliquent les acteurs. Les crises successives sont à l’origine de la situation. Les Gilets Jaunes en 2018, l’épidémie de Coronavirus en 2020, la guerre en Ukraine en 2021 et l’inflation des matériaux en 2022 sont pointés du doigt par le patronat.

La FRBTP (Fédération réunionnaise du BTP) déplore un contexte de plus en plus difficile avec une hausse du coût de l’énergie, du fret et une inflation annuelle de plus de 3,5% depuis trois ans. Les entreprises expliquent ne plus être en capacité d’absorber ces augmentations, d’autant plus que la commande publique a diminué de 30%. Le patronat demande donc une action des pouvoirs publics pour “retrouver des marges bénéficiaires correctes”.

L’intersyndicale, elle, déplore la position des patrons au sujet des négociations salariales. La FRBTP a en effet présenté unilatéralement une recommandation de hausse des salaires avant la réunion des négociations annuelles obligatoires. Une décision qui a provoqué la colère des syndicats qui fustigent une annonce avant les discussions et surtout une directive qui ne permet pas d’adapter les rémunérations à l’inflation que subissent les employés.

L’intersyndicale a accepté de décaler le début de la grève illimitée annoncée initialement pour mercredi à ce jeudi afin de permettre la tenue de la réunion en préfecture. Mais les syndicats ne sont pas particulièrement optimistes car le patronat demande l’intervention des pouvoirs publics. Mais l’Etat ne devrait pas être en mesure de fournir des réponses dans les heures ou les tous prochains jours.

La préfecture pourra-t-elle offrir des garanties suffisantes pour que le patronat décide de revoir sa position ? L’intersyndicale sera-t-elle convaincue par les annonces attendues ce mercredi ? Ou le secteur du BTP entrera-t-il dans une véritable crise ? La réponse sera connue dans le courant de la journée.