Coup d’envoi du Geekali

La convention pop culture revient pour une nouvelle édition ce week-end à la Nordev. Le festival Geekali continue de se développer et se divisera cette année en quatre pôles : créatif, animation, innovation et gaming.



La soirée de samedi sera marquée par un festival K-pop de 4 heures avec la présence de la star KISU, ancien membre de 24k, et de DJ Nitro, qui feront chanter et danser les fans de ce style musical très énergétique.

Le Geekali est aussi l’occasion de découvrir des activités et des passions. Le ludosport sera de nouveau mis à l’honneur comme à chaque édition. Des animations Just Dance seront organisées notamment avec les créateurs de contenus, Misu et Nana.



L’e-sport aura aussi une place importante au Geekali avec des finales de tournois Tekken, Fifa, TFT et Street Fighter. Les play-ins de la LER se sont aussi achevés et des showmatchs auront lieu durant le Geekali.