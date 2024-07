[Communiqué]Journées réunionnaises des tortues marines : Vien zwé pou guiny Kapasité

Nous célébrons cette année le 26ᵉ anniversaire des Journées réunionnaises des Tortues Marines ! ​

L’occasion pour les visiteurs d’être sensibilisés à la protection des tortues marines et de leurs habitats.

Le temps d’un week-end, venez (re)découvrir l’observatoire des tortues marines et profiter de nombreuses animations pour les petits et les grands ! RENDEZ-VOUS les samedi 06 et dimanche 07 JUILLET 2024 à Kélonia !

𝗟𝗲 𝘁𝗵𝗲̀𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘀 𝗝𝗧𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟰 :

en français « Viens apprendre en t’amusant »

en Kréol « Vien zwé pou guiny kapasité »

TARIF : 5€ OU ENTRÉE GRATUITE si vous portez un vêtement, un bijou ou un tatouage tortue… ou si vous venez à vélo !

​ Collectionnez les nouveaux t-shirts collector JTM 2024 : l’achat d’un tee-shirt donnera un accès gratuit à Kélonia pendant ce week-end !

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘 :

Répondez à notre Quizz sur l’exposition « ZISKA KAN TORTI Y MANZ PLASTIK » — Tout Public

Animation Cycléa et TO sur le tri des déchets —Tout Public

Saute et rebondit avec le jeu « La tortue gonflable » — de 3 à 12 ans

Joue aux nombreux jeux de plateaux de ECHEC & Toc — à partir de 6 ans

« À la rescousse des tortues » : Crée une pancarte pour défendre la cause des tortues — à partir de 6 ans

Colorie les tortues de l’Océan Indien grâce à l’atelier de coloriage — à partir de 3 ans

Venez nous amuser avec nous : Jeu de la tortue, et des 7 familles Tortues — à partir de 7 ans

Redécouvre les jeux vidéo développés par Kélonia

« L’île de Pitiwipi », jeu de stratégie pour assurer le développement durable d’une petite île.

« Sauver Kélo » pour aider la jeune tortue Kelo survivre aux nombreux dangers qui la guettent.

Découvre quel est ton avatar « tortue » grâce au miroir interactif.

Fabrique ton cerf volant avec l’association AIR3R —de 7 à 77 ans

​ À NOTER : Fermeture de la billetterie à 17h00

__________________

​ 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗔𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘𝗦

Dates : samedi 06 et dimanche 07 JUILLET 2024

Horaire : de 9h00 à 18h00

Lieu : Kélonia

Tarif : 5€ OU ENTRÉE GRATUITE si vous portez un vêtement, un bijou ou un tatouage tortue… ou si vous venez à vélo !