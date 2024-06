[Communiqué] « Victoire du RN et abstention historique, un signal de mécontentement ! »

Le communiqué :

Les résultats des élections européennes de 2024 ont été dévoilés, et à La Réunion, le Rassemblement National (RN) est arrivé en tête, une issue qui, bien que prévisible, mérite une analyse approfondie.

Le scrutin de cette année a été marqué par un taux d’abstention alarmant de 76,63%, révélant que trois électeurs sur quatre ne se sont pas déplacés pour voter. Ce chiffre record illustre non seulement un soutien significatif pour le RN parmi ceux qui ont voté, mais aussi une profonde désillusion de la population face aux partis traditionnels.

Alors que certains électeurs réunionnais adhèrent aux idées du RN, la majorité semble avoir utilisé leur vote comme un signal fort pour exprimer leur mécontentement envers le gouvernement actuel. Les Réunionnais, confrontés à des difficultés économiques croissantes et à un coût de la vie exorbitant, cherchent désespérément des alternatives après avoir été déçus par les politiques successives de la droite et de la gauche.

Le message des électeurs est clair : la population ne voit pas son quotidien s’améliorer malgré les promesses répétées des gouvernements passés. Ce vote, au-delà de la simple adhésion aux idées du RN, apparaît donc davantage comme un acte de sanction envers le pouvoir en place.

Un Appel à la Responsabilité des Partis de Gauche

Face à ce constat, les partis de gauche ont une responsabilité cruciale. Ils doivent désormais présenter un projet crédible et concret pour répondre aux attentes des électeurs, en particulier ceux des classes populaires qui souffrent le plus. La nécessité d’un projet de justice sociale et écologique est plus pressante que jamais. Ce projet doit inclure tous les citoyens, en particulier les plus démunis, sans les laisser de côté.

En tant qu’ancien candidat en 2022 dans la troisième circonscription de La Réunion, je lance un appel à une union la plus large possible des forces de gauche. Dans de telles circonstances, le respect prévaut, et aucun parti de gauche ne peut se permettre d’être condescendant ou s’estimer représenter la « vraie gauche ». La population attend mieux de nous.

Dans la 3ème circonscription, je suis prêt à porter cette voix d’une gauche unie, inclusive et tournée vers l’avenir. Nous devons offrir une alternative solide et humaniste, capable de répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques auxquels les Réunionnais sont confrontés.

Les résultats de ces élections européennes à La Réunion, marqués par un taux d’abstention historique de 76,63%, sont un appel au réveil pour tous les partis politiques. Le mécontentement grandissant de la population ne peut plus être ignoré. Il est temps pour les forces progressistes de proposer un changement significatif, en travaillant ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous les Réunionnais.

Rémy Bourgogne

Pour le Mouvement Réunionnais