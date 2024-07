[Communiqué] UNAFAM :Groupe de parole ce samedi au CHU de Saint-Pierre

Communiqué de l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques.

Samedi 06 JUILET 2024 à la Maison des Usagers de l’hôpital de Saint Pierre (salle Orion, Pavillon Mère -Enfant)

En bus Alternéo, arrêt hôpital de Terre Sainte se tiendra le GROUPE DE PAROLE de l’UNAFAM de 10h à 12h00

Les mesures sanitaires n’imposent plus le port du masque en ce moment mais nous le recommandons en cas de syndrome grippal.

Merci de nous informer de votre venue par SMS auprès de Françoise au 06 93 46 75 87 ou par mail à 974@unafam.org ou par téléphone au 06 92 38 85 97.

Ce groupe de parole est animé par une psychologue.

Il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie, bipolarité, dépression grave ou TOC.

La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.

ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille et proches.

Les groupes de parole UNAFAM ont lieu :

· Tous les premiers samedis du mois à l’hôpital de St Pierre et le prochain se tiendra le 03/08/2024,

· Tous les troisièmes samedis du mois au CHOR à Saint-Paul et le prochain se tiendra le 17/08/2024,

· Tous les derniers samedis du mois à l’hôpital de Bellepierre à St Denis et le prochain se tiendra le 31/08/2024