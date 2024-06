[Communiqué] Un pique-nique arc-en-ciel ouvert à tous organisé par l’association Pilon

Le pique-nique arc-en-ciel est un événement gratuit et ouvert à tous, peu importe son genre, son orientation sexuelle, son âge, sa religion ou sa couleur de peau. A l’image du vivre ensemble réunionnais, ici, tout le monde est le bienvenu dans la bienveillance et le respect. Chacun apporte une boisson ou un truc à manger et le tout est partagé entre toutes les personnes présentes. C’est l’occasion pour tous ceux et celles qui le souhaitent de se retrouver et de partager un repas dans un cadre familial, festif et convivial. Pour cette seconde édition, l’association Pilon a souhaité mettre en avant les danses traditionnelles de La Réunion. Ainsi, des animations sont prévues autour des danses indiennes, du séga et du maloya.

Pour Christopher Poiny-Vaity, membre de l’association et organisateur de l’événement, organiser cet événement est d’une extrême importance, car ça permet aux personnes n’ayant plus ou peu de contact avec leur famille de renouer avec un élément fondamental de notre culture créole : le pique-nique. Étant lui-même originaire de Saint-André, le faire au parc du Colosse est d’autant plus important. Il souhaite insister sur le fait que l’est reste une région de l’île avec peu ou pas d’événements LGBT alors que les personnes queers réunionnaises existent bel et bien. Il rappelle également que l’on est tous humains, peu importe nos différences, et que la coexistence des communautés est un ingrédient indispensable à un monde d’amour et de paix.