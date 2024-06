[Communiqué] Un beau succès pour le retour du marché de nuit à Saint-Benoît !

Le marché de nuit a connu un beau succès pour son grand retour à Saint-Benoît, ce samedi 08 juin. Près 6 000 visiteurs sont venus découvrir les produits proposés par les commerçants/artisans et profiter des animations gratuites, au tout long de la soirée.

Dès 15h, de nombreux stands ont paré l’allée principale du centre-ville accueillant ainsi les premiers curieux. Sur le chemin, créatrices de bijoux, producteurs de miel et de confiture, artisans du bois ou encore plein d’idées cadeaux pour la Fête des pères, le choix a été large pour les visiteurs. Jusqu’à 22h, touristes et locaux ont déambulé sur la place de la mairie au rythme des animations autour du football, des concerts de Nas Black et Frédéric Joron, de la fanfare et des spectacles.

Le premier adjoint au maire, Ridwane Issa, n’a pas caché sa satisfaction devant ce succès : « C’est assez exceptionnel de voir autant de monde en centre-ville un samedi soir ! Ce résultat est le fruit du travail de l’équipe municipale et des services de la Ville que je tiens à remercier. La municipalité continuera à faire des efforts pour que Saint-Benoît redevienne attractive notamment avec le retour de la braderie commerciale au mois de septembre, sans oublier les festivités du 14 juillet et le marché du terroir et de Noël. »

Même constat du côté des commerçants et artisans qui ont tous salué l’initiative de la mairie. Pour Mamie Céliane, exploitante agricole : « Ce marché de nuit est l’occasion de faire de la vente directe aux consommateurs et d’échanger avec les visiteurs. C’est vraiment formidable de voir autant de monde ce soir ! ». Sousso, jeune créatrice de bijoux sur-mesure, est venue de Saint-Denis pour exposer ses produits : « Mon objectif était justement d’aller à la rencontrer des clientes de l’Est, c’est désormais chose faite ! Je tiens à féliciter la mairie pour l’organisation qui est très réussie ! »

Ce premier marché de nuit a également séduit les Bénédictin(e)s qui en redemandent. Bonne nouvelle, la prochaine édition devrait avoir lieu au mois de novembre.