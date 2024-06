[Communiqué] Tolérance zéro pour l’antisémitisme

Je suis horrifié par l’abomination qui a été commise, le 15 juin dernier, à Courbevoie, où une enfant âgée de 12 ans a subi les pires sévices, parce qu’elle était « juive » !

Enlevée, elle a été menacée d’être brûlée et mise à mort, violentée puis violée par des sauvages à peine sortis de l’enfance et déjà infectés par l’antisémitisme que propagent les zélateurs des assassins génocidaires du Hamas, entre autres terroristes.

C’est arrivé en France, donc c’est arrivé près de chez nous. Nous avons le devoir de dénoncer les discours délictueux qui instillent la haine antisémite, quelle que soit la qualité de ceux qui les propagent, en métropole et à La Réunion.

Je condamne donc ceux qui, tel LFI et leurs affidés, aujourd’hui à la tête du Nouveau Front Populaire, ont passé des mois à souffler sur les braises à des fins électoralistes, allant jusqu’à fonder leur campagne européenne sur la stigmatisation des victimes juives et qualifiant de « résistants héroïques » les monstres qui ont perpétré les massacres de 7 octobre 2023 en Israël. Une de leurs candidates Rima Hassan, a même été spécifiquement élue sur ces thèmes, liés à la dite cause palestinienne, au parlement de Strasbourg.

Il faut demain sanctionner dans les urnes ceux qui portent ces infamies.

Jean-Luc Poudroux