[Communiqué] Succès de la journée de Boxe Éducative « Les Pépites du Noble Art » organisée par le CBASM

Le Club de Boxe Anglaise de Sainte-Marie (CBASM) est heureux d’annoncer le succès retentissant de la journée de boxe éducative « Les Pépites du Noble Art », qui s’est déroulée ce samedi 1er juin au gymnase de Duparc.

* Dans le cadre de la Semaine Réunionnaise Olympique et Paralympique , qui se tient du 1er au 11 juin 2024, le CROS, en partenariat avec le Département de La Réunion, accompagne les clubs à célébrer l’olympisme et l’arrivée de la flamme olympique.

À cette occasion, le CBASM a proposé, en matinée, une animation et une initiation à la boxe. Cet événement a permis aux participants de tous âges de découvrir la boxe et de s’initier aux fondamentaux de ce sport noble. Ce moment d’apprentissage et de partage a rencontré un grand succès et suscité beaucoup d’enthousiasme.

* L’après-midi, la journée de boxe éducative a mis en avant les jeunes talents des clubs de l’île, leur offrant une plateforme pour démontrer leurs compétences et leur passion pour le noble art.

> La démonstration de boxe éducative assaut a été le point culminant de la journée, permettant au public de découvrir et d’apprécier l’engagement des jeunes boxeurs des quatre coins de l’île, qui incarnent la relève du noble art. Ces jeunes pugilistes prometteurs ont impressionné par leur technique, leur discipline et leur esprit sportif, illustrant ainsi l’avenir brillant de la boxe dans notre région. Les participants ont également fait preuve d’un esprit sportif admirable, avec encouragements et respect. Cette compétition a mis en lumière non seulement les compétences techniques, mais aussi l’importance du développement personnel et du caractère à travers la pratique de la boxe éducative.

> Nous avons eu l’honneur de célébrer les remarquables réalisations de trois de nos figures emblématiques :

– David Moucouveia, champion de France et détenteur de la ceinture Montana.

– Ali Maoulana, champion de France et vainqueur de la Coupe de France.

– Anne Marie Sinama, Championne de France qui continue de briller en tant que coach de boxe éducative au CBASM.

Pour les féliciter, un trophée spécialement imaginé et créé par la Bijouterie TAMAYA leur a été remis. Ce geste symbolise notre reconnaissance et notre admiration pour leur engagement et leurs accomplissements.

Ces athlètes ont été reconnus pour leurs incroyables performances et leur dévouement à ce sport exigeant, servant de modèles et d’inspiration pour la relève. Leur parcours, leur passion pour la boxe et leurs succès illustrent parfaitement les valeurs de persévérance, de discipline et de respect que nous nous efforçons de transmettre à nos jeunes boxeurs.

Nous tenons à remercier chaleureusement notre Président, Monsieur Jocelyn TRULES, nos entraîneurs, Monsieur Yoland CHAFFRE, Monsieur Georges GRONDIN et Madame Anne-Marie SINAMA ainsi que nos partenaires : le Comité Régional de Boxe de la Réunion, le CROS, le Département de la Réunion, le service des Sports de la Mairie de Sainte-Marie ; nos sponsors : Centre de pneus SAUTRON et AGRI EST, et tous les bénévoles et membres du Club pour leur soutien indispensable et leur contribution à la réussite de cette journée. Merci également aux participants et nombreux spectateurs pour leur présence et leurs encouragements enthousiastes.

Le CBASM est fier de ses athlètes et de la communauté qui les soutient. Nous continuerons à œuvrer pour promouvoir la boxe et encourager les jeunes talents à travers des initiatives comme la boxe éducative.