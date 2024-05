[Communiqué] Stéphane Fouassin : “Ensemb pou zot tout !”

Communiqué :

Malgré les coupes budgétaires, l’investissement de l’État dans les Outre-mer ne faiblit pas !

Je tiens à féliciter la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux pour le soutien de l’État qui a été annoncé hier, au projet MEREN (Mobilisation des Ressources en Eau des microrégions Est et Nord) du département. Il bénéficie désormais d’une aide de l’État de 30 millions d’euros, un engagement financier pris par Elisabeth Borne lors de sa visite à La Réunion en 2023. Il permettra de sécuriser la ressource en eau des micro-régions Est et Nord et les Hauts de notre île. La question de l’eau et de sa distribution est cruciale dans notre département, afin de remplir les besoins essentiels de nos agriculteurs et les particuliers.

Aussi, madame la ministre a officialisé une participation de l’État à hauteur de 2,8 millions d’euros au pacte local des solidarités porté par le Département de La Réunion, axé sur la prévention et la lutte contre la pauvreté et les inégalités dès l’enfance. Grâce à cette aide destinée aux familles les plus démunies, nous pourrons évoluer vers un meilleur accès aux droits et améliorer la situation de nos réunionnais en difficulté !

Enfin, je tiens à souligner un nouveau progrès dans les dispositifs destinés aux jeunes incarné par le soutien de l’État au nouveau « dispositif retour » de L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). Ce dispositif permettra aux jeunes Réunionnais d’avoir accès à des études à l’extérieur de l’île, tout en sachant qu’ils bénéficieront d’une aide pour rentrer et rejoindre leur famille. Le nombre de Réunionnais pouvant prétendre à cette aide a également augmenté grâce au relèvement des plafonds de ressources, passant à près de 90 000 jeunes aujourd’hui !

Ensemb pou zot tout !