[Communiqué] Stéphane Fouassin apporte son soutien au Journal de l’île de La Réunion

C’est avec regret que nous apprenons aujourd’hui que pour le deuxième jour consécutif, le Journal de l’île de La Réunion (JIR) ne sera pas publié. Cet évènement m’inquiète profondément et constitue une atteinte à la liberté de la presse sur notre île.

La liberté de la presse est l’un des piliers fondamentaux de notre démocratie et la non parution du JIR soulève de sérieuses questions quant à la protection des libertés fondamentales garanties sur notre territoire.

Il est indispensable de rappeler que le pluralisme des médias est crucial pour garantir une information libre et diversifiée pour toute la population. En cette période d’élections législatives et de bouleversement politique il est d’autant plus important d’être en mesure d’avoir accès à des informations diversifiées et de pouvoir se tenir au courant de l’actualité.

Il est de notre devoir collectif de protéger et de promouvoir la liberté de la presse sur notre territoire. La disparition d’un journal, quel qu’il soit, est une perte pour notre démocratie.

J’apporte ainsi tout mon soutien à la rédaction du Journal de l’île de La Réunion (JIR) et appelle tous les acteurs de l’île à se mobiliser afin de lutter contre la censure et la monopolisation de l’information.

Stéphane Fouassin, sénateur de La Réunion