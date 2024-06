[Communiqué] Serge Hoareau : « Voter par procuration n’a jamais été aussi simple »

La dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron a entraîné l'organisation d'élections législatives les 30 juin et 7 juillet. Ces élections, cruciales pour l'avenir de la nation, ont conduit à un engouement sans précédent pour le vote par procuration, avec plus d'un million de demandes enregistrées en dix jours. Le Président de l'Association des Maires de La Réunion, Serge Hoareau, appelle les citoyens à utiliser ce dispositif simplifié pour assurer leur participation au scrutin.

La dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, Emmanuel Macron, a déclenché l’organisation d’élections législatives les dimanches 30 juin et 7 juillet. Des élections capitales pour l’avenir de notre nation et dont le second tour est prévu après le début des grandes vacances scolaires.

L’importance du scrutin et sa date sont très probablement ce qui explique qu’en une dizaine de jours, plus d’un million de demandes de procurations ont été enregistrées au niveau national, soit six fois plus qu’aux législatives de 2022.

Cet engouement pour le vote par procuration s’explique également par la simplification dont cette démarche a bénéficié. Il est en effet désormais possible de l’effectuer en ligne via le téléservice Maprocuration (www.maprocuration.gouv.fr). Une fois les renseignements demandés saisis, il suffit de se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie afin de faire vérifier son identité et ainsi valider la procuration.

Il est également possible d’imprimer et de remplir un formulaire de procuration chez soi puis de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie, ou encore de remplir un formulaire directement dans un de ces deux lieux. Dans tous les cas, il suffit de prouver son identité et d’indiquer les nom, prénoms et date de naissance de l’électeur chargé de voter à sa place.

Des démarches simples qui ne sont pourtant pas suffisamment utilisées à La Réunion, par méconnaissance de la part des citoyens mais également des services de l’État qui continuent, pour certains, à demander des documents justificatifs non-obligatoires.

À l’aube d’un scrutin si crucial pour notre avenir commun et en tant que Président de l’Association des Maires du Département de La Réunion, j’appelle tous nos concitoyens qui ne pourront pas physiquement voter les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024 à faire procuration auprès d’une personne de confiance et aux services de l’État à tout faire pour que cette démarche soit la plus simple et limpide possible.

Serge HOAREAU