[Communiqué] Sangé mentale : Espace d’échanges à Sainte-Suzanne ce samedi

L « Association pour la Santé Mentale et le Bien-être Réunion Océan Indien » organise un « Espace d‘Echanges » » dédié aux Familles de Personnes souffrant de Troubles Psychiques.

Cet espace d‘Echanges s‘adresse également à la Fratrie, aux amis et à toute personne ayant dans son entourage quelqu‘ un souffrant de Troubles Psychiques ( Schizophrénie, Troubles Bipolaires, Dépressions sévères, Phobies..)

La séance est animée par un Psychologue confirmé ainsi qu‘une « Bénévole – Animatrice» de l‘Association.

Date : Le Samedi 13 Juillet 2024

De 09 H à 11 H

Adresse : 2, Chemin Belle Eau

97441 -Sainte-Suzanne

Pour vous y rendre : Prendre la rue en face de la Médiathèque de Sainte- Suzanne et se rendre jusqu’à l’école Primaire Antoine Bertin. Le local de l’association se situe en face de l’école.

Code Portail : 2015

Pour vous inscrire

Tel : 06 92 56 52 02

Date des prochains Groupe d’échanges de Juillet 2024 :

Groupe d’échanges Familles

Le 20/07/2024 au Foyer Zarboutan à Saint-Pierre

Le 27/07/2024 au GEM Les Flamboyants à Saint-Benoit

Groupe d’échanges « Patients »

Le 19/07/2024 au local de l’Association à Sainte-Suzanne.

Accueil

Permanence : Accueil des Familles ou des « Patients »

Chaque mardi de 9H30 à 15H

Chaque jeudi de 9H30 à 15H

Au local de l’Association 2, Chemin Belle-Eau

97441 – Sainte-Suzanne

Accueil Téléphonique : Du lundi au samedi de 9H à 17H au 06 92 56 52 02