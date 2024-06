[Communiqué] Raphaël Dijoux soutient la candidate Monique Bénard sur la 3e

Le communiqué :

Je suis Raphaël Dijoux, ancien candidat aux élections législatives de 2022 dans la 3ème circonscription de la Réunion, et aujourd’hui, je suis fier d’apporter mon soutien à Monique Bénard et à son suppléant Rémy Bourgogne, candidats pour les élections législatives de 2024 dans cette même circonscription.

Mon engagement dans le milieu associatif m’a permis de voir de près les défis auxquels notre communauté est confrontée. J’ai pu constater l’importance d’avoir des représentants dévoués, compétents et profondément ancrés dans la réalité locale. Monique Bénard et Rémy Bourgogne incarnent ces qualités. Leur engagement envers notre circonscription et leur vision pour notre avenir correspondent aux valeurs que je défends et aux espoirs que j’ai pour notre région.

Je suis convaincu que leur leadership apportera le changement nécessaire et contribuera à améliorer la vie de nos concitoyens de la 3ème circonscription de la Réunion. C’est pourquoi je les soutiens avec conviction et j’encourage tous les électeurs à leur accorder leur confiance lors des prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.

Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur pour la Réunion.